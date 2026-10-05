Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat: 'Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum'

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle; şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Öğretmenlik; yalnızca bugünü değil, bir ülkenin yarınlarını da inşa eden büyük bir sorumluluktur. Bilgisiyle yol açan, emeğiyle geleceğe yön veren tüm meslektaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü, emeğinin karşılığını aldığı ve mesleğinin itibarının korunduğu bir eğitim düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle; şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA