Haberler

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat: "Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat: 'Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle; şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle; şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Öğretmenlik; yalnızca bugünü değil, bir ülkenin yarınlarını da inşa eden büyük bir sorumluluktur. Bilgisiyle yol açan, emeğiyle geleceğe yön veren tüm meslektaşlarımın hak ettiği değeri gördüğü, emeğinin karşılığını aldığı ve mesleğinin itibarının korunduğu bir eğitim düzeni için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle; şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm meslektaşlarımın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...
Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline