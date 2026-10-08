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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor-Mardin 1969 maçını Fatih Tokail yönetecek

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Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçı Fatih Tokail yönetecek. 11 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Tokail'in yardımcıları Mehmet Dura ve Ferhat Çalar olacak.

Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmayı Fatih Tokail yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fatih Tokail düdük çalacak. Fatih Tokail'in yardımcılıklarını Mehmet Dura ve Ferhat Çalar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emrullah Baydar olacak.

Milli aranın ardından yeniden lig mücadelesine dönecek Bursaspor, 9. haftada taraftarı önünde Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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