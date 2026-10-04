Balıkesir Bandırma'da tüp patlaması sonrası yangın söndürüldü, 8 kişi etkilendi

Balıkesir Bandırma'da tüp patlaması sonrası yangın söndürüldü, 8 kişi etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde tüp patlaması sonrası çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesi'ne, biri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; 6 kişi taburcu edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.