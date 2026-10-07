Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım

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Ak Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın rozet töreninin ardından yaptığı açıklamalara, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

CEMİL TUGAY'DAN "KİMSESİZLERİN KİMSESİ" VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda AK Parti saflarına katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Cemil Tugay, tören sonrası siyasi tercihine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Siyasetin temel amacının hizmet olduğunu vurgulayan Tugay, yeni partisine yönelik şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım."

İLKİN AYDIN'DAN ATATÜRK SÖZÜYLE YANIT

Tugay'ın AK Parti'yi "kimsesizlerin kimsesi" olarak niteleyip bu durumu Cumhuriyet'e sahip çıkmakla ilişkilendirmesinin ardından, milli voleybolcu İlkin Aydın'dan isim vermeden bir gönderme geldi. Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Atatürk'ün bir görselini paylaşan Aydın, Tugay'ın ifadelerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir."