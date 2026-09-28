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Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanıyor, Türkiye İtalya maçı nerede oynanıyor, Bursa’da mı oynanıyor?

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Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanıyor, Türkiye İtalya maçı nerede oynanıyor, Bursa’da mı oynanıyor?
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Türkiye İtalya maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı stat ve şehir futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Türkiye İtalya maçı hangi statta oynanıyor, Türkiye İtalya maçı nerede oynanıyor, Bursa’da mı oynanıyor?” sorularının yanıtı araştırılıyor.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın nerede gerçekleştirileceği belli oldu. Futbolseverler, Türkiye İtalya maçı Bursa’da mı oynanıyor, hangi statta yapılacak? sorularına yanıt ararken maçın oynanacağı statla ilgili detayları merak ediyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın hangi statta gerçekleştirileceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak Türkiye İtalya maçı, Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BURSA'DA MI OYNANIYOR?

Türkiye İtalya maçı Bursa'da oynanacak. Milli takımın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele için adres Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi olacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Futbolseverler, 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek mücadeleyi Bursa'daki stattan takip edebilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı şehir Bursa olarak açıklanırken, mücadele Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde ATV ekranlarında olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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