İzmir'de Ziraat Bankkart, TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nı kazandı

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İZMİR'de Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor ve Azerbaycan takımı Xilasedici'nin katılımıyla düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren turnuva sonunda Xilasedici ikinci, Gebze üçüncü, Altekma ise dördüncü sırayı aldı. Başkent ekibine kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi. Organizasyonda tüm takımlara kupa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı