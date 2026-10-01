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İzmir'de Ziraat Bankkart, TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nı kazandı

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İzmir'de Ziraat Bankkart, TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nı kazandı
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İzmir'de düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart şampiyon oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren organizasyonda Xilasedici ikinci, Gebze Belediyespor üçüncü, Altekma dördüncü sırayı aldı.

İZMİR'de Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor ve Azerbaycan takımı Xilasedici'nin katılımıyla düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren turnuva sonunda Xilasedici ikinci, Gebze üçüncü, Altekma ise dördüncü sırayı aldı. Başkent ekibine kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi. Organizasyonda tüm takımlara kupa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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