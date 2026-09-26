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Atatürk Üniv. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinden yaklaşık 200 mezun Bakü'de kep attı

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Atatürk Üniv. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinden yaklaşık 200 mezun Bakü'de kep attı
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin 2025-2026 döneminde mezun olan yaklaşık 200 öğrenci, Bakü'de düzenlenen törenle mezuniyet sevincini yaşadı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu öğrencileri tebrik etti; mezunlar keplerini havaya attı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde mezun olan yaklaşık 200 öğrencisi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle mezuniyet sevincini yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesince düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Üniversitesi ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin tanıtım filmleri gösterildi.

Rektör Hacımüftüoğlu, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında elde ettikleri başarıların önemine dikkati çekti.

Programda, eğitim hayatlarında gösterdikleri başarılarla öne çıkan öğrencilere hediye ve plaketler takdim edildi.

Yaklaşık 200 öğrenci, isimlerinin tek tek okunmasının ardından sahneye davet edildi. Öğrenciler, temsili mezuniyet belgelerini Rektör Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı.

Geri sayımın ardından keplerini havaya atan mezunlar, sevinçlerini aileleri ve davetlilerle paylaştı.

Törende ayrıca Azerbaycan halk oyunları gösterisi sunuldu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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