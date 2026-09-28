Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, 58 gram uyuşturucu bulundu

Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, 58 gram uyuşturucu bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Mustafa Kemal Paşa ve Yörük mahallelerindeki denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı, 58 gram uyuşturucu ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Mustafa Kemal Paşa ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde U.D, M.Ş, B.K, Y.Ü, H.S, Ö.K, U.Z. ve A.E'nin üzerleri arandı.
Aramalarda toplam 58 gram uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA