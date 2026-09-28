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Balıkesir Savaştepe'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı

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Balıkesir Savaştepe'de işçi servisi şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı
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Savaştepe'de çuval fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı, 13 işçi yaralandı. Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikeleri yok, sürücü gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir- Savaştepe Karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'deki bir çuval fabrikasından aldığı işçileri Savaştepe'ye götürmek üzere yola çıkan Erdal Gülmez (52) idaresindeki 10 APK 382 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüsteki 13 işçi yaralanırken, sürücü Gülmez kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis minibüsü şoförü Gülmez'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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