Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta Rumeli'den Balkanlar'a konseri verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, 2 Ekim'de Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak konserde Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilecek; biletler Biletinial'dan alınabilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 2 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konserde, Çimen ve Alkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirecek.
Vatandaşlar, konser biletlerini Biletinial platformu üzerinden temin edebilecek.
Kaynak: AA
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