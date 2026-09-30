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Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta Rumeli'den Balkanlar'a konseri verecek

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Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta Rumeli'den Balkanlar'a konseri verecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, 2 Ekim'de Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak konserde Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilecek; biletler Biletinial'dan alınabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan, Sivas'ta "Rumeli'den Balkanlar'a" konseri verecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 2 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konserde, Çimen ve Alkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirecek.

Vatandaşlar, konser biletlerini Biletinial platformu üzerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA
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