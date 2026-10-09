Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Karşıyaka, Eczacıbaşı'nı 2'de 2 hedefiyle ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup eden Karşıyaka yarın evinde 2'de 2 yapma hedefiyle Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. Yönetim taraftarların talebiyle filede sezonun ilk iç saha maçını ücretsiz yaptı. Grupta 14.00'te Aydın BŞB-İzmir DSİ, 16.00'da Bahçelievler Bld-Akhisar Bld, Altınordu-Bodrumspor, 18.00'de ise Bergama Bld-Denizli BŞB maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı