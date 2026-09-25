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AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...

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AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'geçinemiyorum' diyerek...
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Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam talebiyle eylem yapan emeklilerin arasında bulunan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ali Ş., intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ali Ş.'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

  • Emekli dernekleri ve emekli memurlar, seyyanen zam talebiyle Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı eylem gerçekleştirdi; Ankara'daki eylem Anayasa Mahkemesi önünde yapıldı.
  • Eylem sırasında emekli polis memuru olduğu iddia edilen Ali Ş., geçim sıkıntısı nedeniyle intihar girişiminde bulundu ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
  • Emeklilerin aylıklarının açlık sınırının altında kaldığı ve bazı emeklilerin 39 aylık hak kaybının 1 milyon lirayı aştığı ileri sürüldü.

Emekli dernekleri ve emekli memurlar, seyyanen zam talebiyle bugün Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı eylem yaptı. Ankara'daki eylem Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleştirildi. Eylem sırasında 25 sendikanın temsilcileri, emeklilerin taleplerini içeren dilekçeleri vermek için mahkeme binasına girdi.

"ARTIK GEÇİNEMİYORUM"

Eyleme katılan 2 çocuk babası ve emekli polis memuru olduğu iddia edilen Ali Ş.'nin, yanındaki arkadaşlarına geçim sıkıntısından dert yanarak "Artık geçinemiyorum" dediği öne sürüldü. Emekli derneklerinin açıklamasına göre Ali Ş., "bir anlık öfkeyle" intihar girişiminde bulundu. Ali Ş.'nin, "Bizi bu hale getiren utansın" dediği iddia edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ali Ş., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Ali Ş.'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından emeklilerin yapması beklenen basın açıklaması iptal edildi. Emekliler bir süre daha Anayasa Mahkemesi önünde beklemeyi sürdürdü. Eylem sırasında polis ile emekliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı, polisin bölgede güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

"39 AYLIK HAK KAYBI"

Eylemde emeklilerin aylıklarının açlık sınırının altında kaldığı, bazı emeklilerin 39 aylık hak kaybının 1 milyon lirayı aştığı ileri sürüldü. Emekliler, seyyanen zamdan yararlandırılmamalarından kaynaklanan kayıplarının giderilmesini talep etti.

Kaynak: Haberler.com
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