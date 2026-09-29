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Nazilli'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri Atatürk Parkı'nda başladı

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Nazilli'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri Atatürk Parkı'nda başladı
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün hareketli yaşam bilincini artırmak için düzenlediği 'Mahallemde Hareket Var' etkinliklerinin ilki 28 Eylül'de Atatürk Parkı'nda yapıldı. Etkinliklerle vatandaşların günlük yaşamında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermesi hedefleniyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri başladı. Etkinlik serisinin ilk programı Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik serisiyle vatandaşların günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermeleri ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenirken, etkinliklerin ilki 28 Eylül'de Nazilli Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Parkta bir araya gelen katılımcılar, hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinliklere katıldı. Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen programda, düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

'Mahallemde Hareket Var' etkinlik serisinin, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşarak hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturması planlanıyor. Etkinliklerle özellikle günlük yaşamda daha fazla hareket edilmesi ve fiziksel aktivitenin yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, etkinlik serisiyle toplumun her kesimini daha hareketli bir yaşam tarzına teşvik ederken, sağlıklı yarınlar için vatandaşları birlikte hareket etmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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