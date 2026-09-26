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Muğla Menteşe'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırması sonucu gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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