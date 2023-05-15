Manavgat Haberleri - Manavgat Haber - Haberler

Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Manavgat'ta bir kişi tabancayla öldürüldü, eşi de ayaklarından vuruldu

Bir kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vuran adam, komşusuna "Seni seviyorum" deyip sarıldıktan sonra teslim oldu

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