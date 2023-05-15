Manavgat Haberleri - Manavgat Haber - Haberler

Manavgat Haberleri
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Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı...O anlar kamerada
Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı
Motokurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı, yaralıya ilk yardım AK Parti ekibinden geldi
Önündeki aracın sağından geçmeye çalışan otomobil, önce bariyere sonra motosiklete çarptı: 2 yaralı
Alkollü halde eve gelen adamı karısı içeri almadı, çatıya çıkıp 'Kirama zam yaptılar' dedi
16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vuran adam, komşusuna "Seni seviyorum" deyip sarıldıktan sonra teslim oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu Açıklaması
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