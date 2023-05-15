Manavgat Haberleri - Manavgat Haber - Haberler

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Manavgat Haberleri

Manavgat haber, Manavgat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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69 yaşındaki KOAH hastası evinde ölü bulundu

69 yaşındaki KOAH hastası evinde ölü bulundu

Manavgat - 15.05.2023
Makas atarken bariyerlere çarptı, hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

Makas atarken bariyerlere çarptı, hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

Manavgat - 15.05.2023
Makas atarken bariyerlere çarptı, hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

Makas atarken bariyerlere çarptı, hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

Manavgat - 15.05.2023
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Manavgat - 15.05.2023
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Manavgat - 15.05.2023
Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat - 15.05.2023
Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat - 15.05.2023
'Zavadanak oyumuzu kullandık'

"Zavadanak oyumuzu kullandık"

Manavgat - 14.05.2023
MANAVGAT YANGINININ SEMBOL MAHALLESİNDE SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

MANAVGAT YANGINININ SEMBOL MAHALLESİNDE SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

Manavgat - 14.05.2023
Dağ başında ilginç kazada yanan araç küle döndü

Dağ başında ilginç kazada yanan araç küle döndü

Manavgat - 13.05.2023
Aracıyla takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Aracıyla takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Manavgat - 13.05.2023
Takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Manavgat - 13.05.2023
Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü

Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü

Manavgat - 13.05.2023
Bisikletli çocuk ölümden döndü

Bisikletli çocuk ölümden döndü

Manavgat - 13.05.2023
Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Galatasaray U16 Gelişim Ligi'nde Kayserispor'u mağlup etti

Manavgat - 12.05.2023
Antalya'da feci kaza: Çocuk sürücü çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

Antalya'da feci kaza: Çocuk sürücü çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

Manavgat - 12.05.2023
Alkollü sürücü refüjü aşıp otomobile çarptı, aydınlatma direği üzerine yıkıldı

Alkollü sürücü refüjü aşıp otomobile çarptı, aydınlatma direği üzerine yıkıldı

Manavgat - 12.05.2023
Alkollü sürücü refüjü aşıp otomobile çarptı, aydınlatma direği üzerine yıkıldı

Alkollü sürücü refüjü aşıp otomobile çarptı, aydınlatma direği üzerine yıkıldı

Manavgat - 12.05.2023
Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı...O anlar kamerada

Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı...O anlar kamerada

Manavgat - 12.05.2023
Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı

Çarpıp yaralanmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü olay yerinde bırakıp kaçtı

Manavgat - 12.05.2023
Antalya'da feci kazada çocuk sürücü ölümden döndü

Antalya'da feci kazada çocuk sürücü ölümden döndü

Manavgat - 12.05.2023
Motokurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı, yaralıya ilk yardım AK Parti ekibinden geldi

Motokurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı, yaralıya ilk yardım AK Parti ekibinden geldi

Manavgat - 11.05.2023
Motosikletli kurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı

Motosikletli kurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı

Manavgat - 11.05.2023
Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Manavgat - 11.05.2023
Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Motosiklet sürücüsü çarptığı otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Manavgat - 11.05.2023
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kırlentle güneşten korudular

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kırlentle güneşten korudular

Manavgat - 10.05.2023
Yol kenarındaki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Yol kenarındaki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Manavgat - 10.05.2023
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Manavgat - 10.05.2023
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Manavgat - 10.05.2023
JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Manavgat - 09.05.2023
Kapalı kasa kamyonet ticari araçla kafa kafaya böyle çarpıştı: 4 yaralı

Kapalı kasa kamyonet ticari araçla kafa kafaya böyle çarpıştı: 4 yaralı

Manavgat - 09.05.2023
Otomatik kapısı açık seyreden servis otobüsü otomobile çarptı

Otomatik kapısı açık seyreden servis otobüsü otomobile çarptı

Manavgat - 09.05.2023
Kapalı kasa kamyonet ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kapalı kasa kamyonet ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Manavgat - 09.05.2023
Önündeki aracın sağından geçmeye çalışan otomobil, önce bariyere sonra motosiklete çarptı: 2 yaralı

Önündeki aracın sağından geçmeye çalışan otomobil, önce bariyere sonra motosiklete çarptı: 2 yaralı

Manavgat - 09.05.2023
Bir kişiyi öldürüp karısını silahla yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Bir kişiyi öldürüp karısını silahla yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Manavgat - 08.05.2023
1 kişiyi öldürüp, karısını silahla yaralayan katil zanlısı tutuklandı

1 kişiyi öldürüp, karısını silahla yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Manavgat - 08.05.2023
Manavgat'ta Ali Aktaş'ı öldüren şüpheli tutuklandı

Manavgat'ta Ali Aktaş'ı öldüren şüpheli tutuklandı

Manavgat - 08.05.2023
Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Manavgat - 08.05.2023
Manavgat'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat - 08.05.2023
Manavgat'ta bir kişi tabancayla öldürüldü, eşi de ayaklarından vuruldu

Manavgat'ta bir kişi tabancayla öldürüldü, eşi de ayaklarından vuruldu

Manavgat - 08.05.2023
Alkollü halde eve gelen adamı karısı içeri almadı, çatıya çıkıp 'Kirama zam yaptılar' dedi

Alkollü halde eve gelen adamı karısı içeri almadı, çatıya çıkıp 'Kirama zam yaptılar' dedi

Manavgat - 08.05.2023
16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manavgat - 08.05.2023
Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten acı haber 16 gün sonra geldi

Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten acı haber 16 gün sonra geldi

Manavgat - 08.05.2023
Alkol alıp dehşet saçtı, 1 kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vurdu

Alkol alıp dehşet saçtı, 1 kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vurdu

Manavgat - 08.05.2023
Bir kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vuran adam, komşusuna 'Seni seviyorum' deyip sarıldıktan sonra teslim oldu

Bir kişiyi öldürüp karısını da ayaklarından vuran adam, komşusuna "Seni seviyorum" deyip sarıldıktan sonra teslim oldu

Manavgat - 08.05.2023
Antalya'da 1 kilogram metamfetamin yakalandı: 2 gözaltı

Antalya'da 1 kilogram metamfetamin yakalandı: 2 gözaltı

Manavgat - 07.05.2023
Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada

Kaskı sayesinde ölümden döndü, o anlar kamerada

Manavgat - 07.05.2023
Kaskı sayesinde ölümden döndü

Kaskı sayesinde ölümden döndü

Manavgat - 07.05.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Manavgat - 06.05.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu Açıklaması

Manavgat - 06.05.2023

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