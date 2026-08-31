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Antalya'da otelde düşen Alman çocuk hayatını kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde korkuluklardan düşerek ağır yaralanan Alman uyruklu 3 yaşındaki Eliya S., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili otelin teknik müdürü tutuklandı, güvenlik müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin ikinci katındaki koridorun korkuluklarından zemine düşerek ağır yaralanan Alman uyruklu çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi'nde faaliyet gösteren otelde 24 Ağustos pazartesi günü saat 20.40 sıralarında, ikinci kattaki koridorun korkuluklarının bulunduğu bölümden zemine düşen Alman uyruklu Eliya S. Adlı çocuk yaralandı. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen çocuk, Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. E. S. 26 Ağustos saat 07.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Çocuğun babası Mohamad S., şikayetçi ve davacı olurken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusurlu olduğu tespit edilen otelin teknik müdürü tutuklandı. Otelin güvenlik müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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