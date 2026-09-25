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Manavgat'ta otomobil motosiklete çarptı, sera işçisi öldü, motosikletçi yaralandı

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Manavgat'ta otomobil motosiklete çarptı, sera işçisi öldü, motosikletçi yaralandı
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Antalya Manavgat'ta D-400 kara yolunda meydana gelen kazada otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletteki Afganistan uyruklu sera işçilerinden biri öldü, diğeri ağır yaralanıp Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan Afganistan uyruklu sera işçilerinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu Hocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem T. idaresindeki 07 BRZ 175 plakalı otomobil, tali yoldan D-400 kara yoluna çıkan Afganistan uyruklu Devlet A.'nın kullandığı 07 AGC 483 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Abdul Ullah Mohammadi (27) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Muharrem T., cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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