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Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Örenşehir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 dönüm alan zarar gördü, soğutma çalışmaları başladı, çıkış nedeni araştırılıyor.

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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