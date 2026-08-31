Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA