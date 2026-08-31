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Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. 3 uçak, 15 helikopter ve 350 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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