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Manavgat'ta ışık ihlali yapan tır VIP araçlara çarptı, 2'si Alman 3 kişi yaralandı

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Manavgat'ta ışık ihlali yapan tır VIP araçlara çarptı, 2'si Alman 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda kırmızı ışık ihlali yapan tırın VIP tur araçlarına çarpması sonucu 2'si Alman turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir Alman turistin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2'si Alman turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Rıza U.'nun kullandığı 34 T 6420 plaka, 35 BBA 614 dorse plakalı IVECO marka tır, Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kavşağı'na geldiğinde turizm bölgesinden kavşağa giriş yapan Ramazan Y. idaresindeki Mercedes marka 07 BVZ 471 plakalı ve Fatih K.'nın kullandığı yine Mercedes marka 07 CCZ 394 plakalı VİP tur araçlarına çarptı. Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen araçlardan 07 BVZ 471 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Lında Z. ve Mantthıas Z. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lında Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tır sürücüsü Rıza U., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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