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Antalya Manavgat'ta fenalaşan kamyonet sürücüsü refüje çıkıp yaralandı

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Antalya Manavgat'ta fenalaşan kamyonet sürücüsü refüje çıkıp yaralandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü fenalaşınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan kamyonet sürücüsü refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı 07 BEA 008 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kamyonet sürücüsü Ahmet Yiğit, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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