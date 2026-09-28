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Manavgat'ta plakasız motorlu bisiklet sürücüsüne 46 bin TL ceza uygulandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız motorlu bisikletin sürücüsüne 46 bin TL ceza kesildi; sürücü belgesine 1 ay el konuldu, araç 1 ay trafikten men edildi. Sürücünün aracı arkadaşından emanet aldığını söyleyip cezadan kurtulma çabası sonuçsuz kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız motorlu bisikletin sürücüsüne 46 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 1 ay el konuldu aracı da 1 ay trafikten men edildi.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde uygulama yapan Motosikletli Trafik Polisi, plakasının olmayan motorlu bisikleti durdurdu. Şase numarası üzerinden yapılan sorgulamada motorlu bisikletin tescili olmasına rağmen plakasının takılı olmadığını belirlendi.

Çabaları yetersiz kaldı

Bunun üzerine motorlu bisiklet sürücüsüne tescili olmasına rağmen plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 1 ay el konularak, motorlu bisiklet 1 ay trafikten men edildi. Sürücünün aracı arkadaşından emanet aldığını belirtip ceza yazılmaması konusunda çabaları sonuçsuz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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