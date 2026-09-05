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Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu

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Manavgat'ta bir depoda lüks markalara ait gümrük kaçağı parfüm ve gözlük ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ürünlere el konulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğunu tespit etti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşak 4 milyon olduğu belirlenen parfüm ve gözlük ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA
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