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Antalya Manavgat'ta sürücü adayı panikle fren yapınca kurs aracına kamyonet çarptı

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Antalya Manavgat'ta sürücü adayı panikle fren yapınca kurs aracına kamyonet çarptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, direksiyon eğitimi alan sürücü adayının panikle aniden frene basması sonucu kamyonet kurs aracına arkadan çarptı. Savrulan otomobil park halindeki ticari taksiye çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, kimse yaralanmadı.

Antalya'da seyir halindeki kamyonet, direksiyon eğitimi alan sürücü adayının panik yaparak aniden frene basması sonucu kurs aracına arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki 07 EEC 53 plakalı kamyonet kavşak sistemini geçtiği sırada, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan 07 AYG 763 plakalı aracın aniden durması sonucu otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun sağında park halindeki ticari taksiye çarptı. Kursiyerin, aracı direksiyon eğitmeni nezaretinde kullandığı ve panik yaptığı öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken aniden durduğu ve arkadan gelen kamyonetin araca çarptığı görülürken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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