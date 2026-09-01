Manavgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen bir işletmede arama yapıldı.

Aramada, 36 bin dolu makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA