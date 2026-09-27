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Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda bir tır, önce trafik ışıklarına ardından bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol kenarında bekleyen 2 kişinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, tır dorsesinin altında kalan yabancı uyruklu iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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