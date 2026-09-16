Antalya'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan tatilci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan tatilci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 65 yaşındaki Güllü Eşgül, serinlemek için girdiği denizde fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eşgül'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA