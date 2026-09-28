Antalya Manavgat'ta valizde 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir şüpheliye ait valizde yapılan aramada 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı