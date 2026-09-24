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Antalya Manavgat'ta tur minibüsü ile 2 otomobil çarpıştı, 14'ü turist 16 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta tur minibüsü ile 2 otomobil çarpıştı, 14'ü turist 16 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Turizm Yolu D-400 kara yolunda tur minibüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada 14'ü turist 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada 14'ü turist 16 kişi yaralandı.

Çolaklı Turizm Yolu D-400 kara yolunda Seykan K. idaresindeki 63 ALP 668 plakalı otomobil, 07 CDL 116 plakalı otomobil ve 34 SGT 51 plakalı tur minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 turist, tur minibüsü ve otomobilin sürücüleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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