Manavgat'ta 20 yıldır yaşayan Gürcistan uyruklu adam evinde ölü bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle sakinlerine günlük işlerinde yardım ederek yaşamını sürdüren Gürcistan uyruklu şahıs, yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Manavgat'ın Karabük Mahallesi'nde Gürcistan uyruklu Akıph Movlanov'un (47) yaşadığı eve gelen Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri, Movlanov'u yalnız yaşadığı evde sırtüstü hareketsiz vaziyette yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Movlanov'un cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

20 yıldır Karabük Mahallesi'nde yaşıyordu

Gürcistan uyruklu Akıph Movlanov'un 20 yıldır Karabük Mahallesi'nde yaşadığı, raftingcilere ve mahalle sakinlerine günlük işlerinde yardım ettiği, kimsesi olmadığı için barınma ve yiyecek ihtiyacının mahalle sakinleri tarafından karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı