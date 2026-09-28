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Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı

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Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
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Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişiden birinin cenazesi, adli tıp morgundan alınarak yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan ablası fenalık geçirirken, diğer kişinin yakınlarının kente gelmesi bekleniyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen tırın altında kalarak ölen 2 kişiden birinin cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alındı.

Kazada hayatını kaybeden Rus Arina Dautova'nın (20) cenazesini alan ablası fenalık geçirdi.

Yaşamını yitiren diğer kişi Azerbaycan vatandaşı Alyona Dovgalyova'nın (23) ise yakınlarının kente gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Dautova ve Dovgalyova'nın ilçedeki bir otelin animasyon ekibinde yer aldığı belirtildi.

TIR, İKİ KADININ ÜZERİNE DEVRİLMİŞTİ

Çolaklı Mahallesi'ndeki Çolaklı Turizm Merkezi Kavşağı'nda dün sürücüsü öğrenilemeyen 68 KD 606 plakalı tır, önce kavşaktaki trafik ışıklarına, ardından 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, yol kenarında bekleyen Dautova ve Dovgalyova'nın üzerine devrilmişti.

Yaralanan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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