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Manavgat’ta denizde fenalaşan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan 65 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan 65 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Güllü Eşgül, denize girdikten bir süre sonra fenalaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan Eşgül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eşgül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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