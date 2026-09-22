Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmadı, uzun araç kuyruğu oluştu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden 03 BT 210 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 07 AIU 638 plakalı ticari taksi ve PB 5535HP plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı