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Manavgat'ta yayalara yol veren Alman turistin otomobiline minibüs çarptı, yaralanan yok

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Manavgat'ta yayalara yol veren Alman turistin otomobiline minibüs çarptı, yaralanan yok
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Manavgat'ta yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Alman turistin otomobiline, aynı yönde giden yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, minibüs şoförü turisti suçlamaya çalıştı; kazayı gören vatandaşlar turisti savundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Alman turistin kullandığı otomobile, yolcu minibüsü arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ülkelerinde böyle bir olayla karşılaşmayan Alman turistlerin hayrete düştükleri gözlenirken, minibüs şoförü kaza ile ilgili turisti suçlamaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Alman turistin kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan insanlara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette giden yolcu minibüsünün takip mesafesini korumadığı için duramayarak otomobile arkadan çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Turisti suçlamaya çalıştı

Ülkelerinde böyle bir olaya şahit olmayan Alman turistler uzun süre şok yaşadı. Yolcu minibüsünden inen şoförün, kaza ile ilgili Alman turisti suçlamaya kalkması üzerine kazayı gören vatandaşlar Alman turisti savundu. Minibüs sürücüsünün olay yerine gelen trafik polislerine 'birden önümde duruverdi' demesi dikkatlerden kaçmazken, kazayı görenler minibüs sürücüsünün suçlu olduğunu, otomobil sürücüsünün yayalara yol verdiğini dile getirdi. Olayın ardından taraflar tercüman aracılığıyla kendi aralarında kaza raporu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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