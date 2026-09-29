Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, ilk kez Avrupa Pickleball Open'da madalya hedefliyor

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Milli raketler Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, ay yıldızlı formayla ilk kez katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde mücadele eden 15 yaşındaki Ecrin Kaya ve 16 yaşındaki Damla Nadaroğlu, kategorilerinde birinci oldu.

Milli takıma seçilen ikili, 3-8 Kasım'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek Avrupa Pickleball Open Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli formayla ilk kez mücadele edecek Ecrin ve Damla, uluslararası spor kariyerlerine kürsü başarısıyla başlamak istiyor.

Ecrin Kaya: "Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum"

Ecrin Kaya, AA muhabirine, spor yaşamına jimnastikle başladığını, daha sonra tenis sporcusu olan Çaycuma Kaymakamı babası Adem Kaya'nın yönlendirmesiyle 8 yıl tenisle ilgilendiğini söyledi.

Çaycuma'nın ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Pickleball Türkiye Şampiyonası'na katılan Ecrin, Türkiye ikincisi olarak milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandığını kaydetti.

Milli takım kampına gittiğini belirten Kaya, "2-3 hafta yoğun antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlandım. Sonucunda da milli takım seçmelerine gittim. Partnerimle güzel bir başarı elde ettik. Milli takım şampiyonasında finalde birinci olduk." diye konuştu.

Picklebal ile yeni tanışmasına rağmen hedeflerinin olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla ülkemizi güzel şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Antrenmanlarıma disiplinli şekilde devam etmeyi planlıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da antrenmanlara devam ederek diğer uluslararası turnuvalarda da yer almak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım."

Damla Nadaroğlu: "Milli takımımız için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum"

Türkiye Şampiyonası'nda "single", "mix" ve "double" kategorilerinde şampiyon olan Damla Nadaroğlu da bu spora yaklaşık 2,5 yıl önce başladığını söyledi.

Haftanın 5 günü düzenli antrenman yaptığını anlatan Damla, "Yoğun çalışıyoruz, teknik, taktik, kuvvet, kondisyon... Yeri geliyor çok yoruluyorum ama sahaya çıktığım an hepsi geçiyor. Pickleball benim için sadece spor değil, geleceğimi kurmak istediğim yer aslında. Sahaya girince dış dünyayı tamamen unutuyorum. O adrenalin bana müthiş enerji veriyor." diye konuştu.

Damla, spor kariyerinde geleceğini pickleball branşında gördüğünü dile getirerek "Bu disiplini hiç bozmadan devam etmek, turnuvalarda dereceler almak ve adımı çok daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Ay yıldızlı formayı göğsümde gururla taşıyarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve milli takımımız için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörü olan annesi Aslı Okkalı'nın en büyük destekçisi olduğunu belirten Damla, başarısında ailesinin ve antrenörlerinin büyük emeğinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaymakam Adem Kaya: "Sporla iç içe yaşamla çocuklara örnek olmaya çalışıyoruz"

Kaymakam Adem Kaya ise meslek hayatı boyunca sporla iç içe yaşam sürdürdüğünü ve çocuklara örnek olmaya çalıştığını kaydetti.

Gençlerin sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan korunmasında sporun önemine işaret eden Kaya, "Çocuklarımızı bu tarz sportif etkinliklere yönlendirdiğimiz zaman bu tarz bağımlılıklardan kurtuluyorlar. Kaymakamlık mesleğini icra etmekteyim, bizim de gençlerimize örnek olmamız gerekiyor. Örnek olmak için de sporla ilgilenmekteyiz. Kendi çocuklarımızı da spora yönlendirdiğimiz zaman gençlerimize örnek olmada daha etkili oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA