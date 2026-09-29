Haberler

Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, ilk kez Avrupa Pickleball Open'da madalya hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda birinci olan Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, milli takıma seçildi. İkili, 3-8 Kasım'da Antalya Manavgat'ta düzenlenecek Avrupa Pickleball Open Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye'yi temsil edip madalya hedefliyor.

Milli raketler Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, ay yıldızlı formayla ilk kez katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde mücadele eden 15 yaşındaki Ecrin Kaya ve 16 yaşındaki Damla Nadaroğlu, kategorilerinde birinci oldu.

Milli takıma seçilen ikili, 3-8 Kasım'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek Avrupa Pickleball Open Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli formayla ilk kez mücadele edecek Ecrin ve Damla, uluslararası spor kariyerlerine kürsü başarısıyla başlamak istiyor.

Ecrin Kaya: "Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum"

Ecrin Kaya, AA muhabirine, spor yaşamına jimnastikle başladığını, daha sonra tenis sporcusu olan Çaycuma Kaymakamı babası Adem Kaya'nın yönlendirmesiyle 8 yıl tenisle ilgilendiğini söyledi.

Çaycuma'nın ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Pickleball Türkiye Şampiyonası'na katılan Ecrin, Türkiye ikincisi olarak milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandığını kaydetti.

Milli takım kampına gittiğini belirten Kaya, "2-3 hafta yoğun antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlandım. Sonucunda da milli takım seçmelerine gittim. Partnerimle güzel bir başarı elde ettik. Milli takım şampiyonasında finalde birinci olduk." diye konuştu.

Picklebal ile yeni tanışmasına rağmen hedeflerinin olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla ülkemizi güzel şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Antrenmanlarıma disiplinli şekilde devam etmeyi planlıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da antrenmanlara devam ederek diğer uluslararası turnuvalarda da yer almak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım."

Damla Nadaroğlu: "Milli takımımız için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum"

Türkiye Şampiyonası'nda "single", "mix" ve "double" kategorilerinde şampiyon olan Damla Nadaroğlu da bu spora yaklaşık 2,5 yıl önce başladığını söyledi.

Haftanın 5 günü düzenli antrenman yaptığını anlatan Damla, "Yoğun çalışıyoruz, teknik, taktik, kuvvet, kondisyon... Yeri geliyor çok yoruluyorum ama sahaya çıktığım an hepsi geçiyor. Pickleball benim için sadece spor değil, geleceğimi kurmak istediğim yer aslında. Sahaya girince dış dünyayı tamamen unutuyorum. O adrenalin bana müthiş enerji veriyor." diye konuştu.

Damla, spor kariyerinde geleceğini pickleball branşında gördüğünü dile getirerek "Bu disiplini hiç bozmadan devam etmek, turnuvalarda dereceler almak ve adımı çok daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Ay yıldızlı formayı göğsümde gururla taşıyarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve milli takımımız için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörü olan annesi Aslı Okkalı'nın en büyük destekçisi olduğunu belirten Damla, başarısında ailesinin ve antrenörlerinin büyük emeğinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaymakam Adem Kaya: "Sporla iç içe yaşamla çocuklara örnek olmaya çalışıyoruz"

Kaymakam Adem Kaya ise meslek hayatı boyunca sporla iç içe yaşam sürdürdüğünü ve çocuklara örnek olmaya çalıştığını kaydetti.

Gençlerin sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan korunmasında sporun önemine işaret eden Kaya, "Çocuklarımızı bu tarz sportif etkinliklere yönlendirdiğimiz zaman bu tarz bağımlılıklardan kurtuluyorlar. Kaymakamlık mesleğini icra etmekteyim, bizim de gençlerimize örnek olmamız gerekiyor. Örnek olmak için de sporla ilgilenmekteyiz. Kendi çocuklarımızı da spora yönlendirdiğimiz zaman gençlerimize örnek olmada daha etkili oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncudan 8 yıl sonra gelen itiraf! Yine onunla evlenirdim
Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında onlarca tutuklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
MHK operasyonunda çarpıcı detay: Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak

Türk futbolunda deprem: Soruları böyle vermişler
Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı

9 yasa dışı bahis sitesi radarda! Dudak uçuklatan işlem hacmi
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

''Utanç duyuyoruz'' deyip 4-1'lik skorun sorumlularını ilan etti
Vincenzo Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim

Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim