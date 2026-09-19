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Antalya Manavgat'ta kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın devriye faaliyeti sırasında kum hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan iş makinesi ve kum yüklü 2 kamyona Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçedeki kum hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında bir iş makinesinin 2 kamyona kum yüklediği tespit edildi.

İş makinesi sürücüsü M.A.K, kamyon sürücüleri H.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.

Kaynak: AA
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