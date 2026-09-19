Antalya Manavgat'ta kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Manavgat'ta kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın devriye faaliyeti sırasında kum hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan iş makinesi ve kum yüklü 2 kamyona Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçedeki kum hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında bir iş makinesinin 2 kamyona kum yüklediği tespit edildi.
İş makinesi sürücüsü M.A.K, kamyon sürücüleri H.S. ve A.S. gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.