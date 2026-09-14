Haberler

Antalya- ‘Sokaklar Güvende’ operasyonunda 14 gözaltı

Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ve jandarma ekipleri tarafından 39 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı ‘Sokaklar Güvende’ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ve jandarma ekipleri tarafından 39 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' operasyonu düzenlendi. Eşzamanlı olarak 39 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 594 tabanca fişeği, 162 av tüfeği kartuşu, 4 kesici alet, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 450 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, 0,62 gram metamfetamin, 51 içimlik A4 uyuşturucu madde, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca 54 bin 200 TL ve 375 avro suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulunurken, toplam 14 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının, ilçede suç ve suç unsurlarına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
DEM Parti Heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı! 'Karşılıklı pratik adımlar atılmalı'

DEM Parti Heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı! İşte detaylar...
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü