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Manavgat’ta kaza yapan araç refüjde asılı kaldı

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Manavgat’ta kaza yapan araç refüjde asılı kaldı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki bir araca çarparak refüjde askıda kalması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki bir araca çarparak refüjde askıda kalması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 HP 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette yolun sağında seyir halindeki araca çarptıktan sonra tali yol ile kara yolunu ayıran refüje çıktı.

Kazada otomobil refüjde askıda kalırken otomobilde bulunan 3 kişi kazayı büyük şans eseri burunları bile kanamadan atlattılar. Hasar gören otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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