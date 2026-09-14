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Antalya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekipleri 13 ekip ve 58 personelin katılımıyla 13 adreste arama yaptı. Jandarma ekipleri de 26 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 594 tabanca fişeği, 162 av tüfeği kartuşu, 4 kesici alet, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 450 gram kokain, 0,62 gram metamfetamin, 51 içimlik sentetik uyuşturucu ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 200 lira ve 375 avroya el koydu.

Operasyonda emniyet ekiplerince 10, jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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