Haberler

Antalya Manavgat'ta traktöre çarpan sürücü gözaltına alındı; 2 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta traktöre çarpan sürücü gözaltına alındı; 2 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Doğançam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan U.H.H. idaresindeki 22 DC 569 plakalı traktöre, Doğançam Kavşağı'na yaklaştığı sırada aynı yönde seyreden H.Ö. idaresindeki 07 CAC 60 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından traktör sürücüsü U.H.H. ile traktörde yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan U.H.H. ile K.A. tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.Ö., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu

HSK beklenen listeyi yayımladı! 86 hakim ve savcı incelemeye girecek

Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu bir de şimdi görün

Leyla ile Mecnun'un ilk Leyla'sıydı! Yıllar sonra ortaya çıktı
MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

MasterChef'te korku dolu anlar! İlk müdahale Mehmet Şef'ten geldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi