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Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazanın otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Yurtseven'in (44) kullandığı 41 ADS 098 plakalı otomobil ile Neşegül K. (17) yönetimindeki 07 BSG 065 plakalı motosiklet D-400 kara yolu Kızılağaç Bim Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şebinaz S.Ö. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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