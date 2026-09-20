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Manavgat'ta motorlu bisiklet otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı, kaza anı kamerada

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Manavgat'ta motorlu bisiklet otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı, kaza anı kamerada
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Manavgat'ta D-400 Karayolu'ndan tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet, seyir halindeki otomobille çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'ndan tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motorlu bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiindeki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan H.G.C idaresindeki 07 JP 780 plakalı otomobil ile D-400 Karayolu'nda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken Hatipler Yenimahalle mevkiinde tali yola dönüş yapan İ.S idaresindeki 07 BJZ 814 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı.

Kaza anı kamerada

Çarpışmada motorlu bisiklet sürücüsü İ.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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