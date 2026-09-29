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Manavgat'ta tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 1'i Romanya vatandaşı 3 kişi yaralandı

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Manavgat'ta tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 1'i Romanya vatandaşı 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i Romanya vatandaşı 3 kişi yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger Mahallesi'nde meydana geldi; yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i Romanya vatandaşı 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden A.E idaresindeki 07 LDP 71 plakalı tur otobüsü, Çenger Kavşağı'nda O.Z idaresindeki 07 C 74501 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü O.Z ile tur otobüsündeki Romanya vatandaşı E.C ve A.A.Ö yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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