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Antalya Manavgat'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

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Antalya Manavgat'ta D-687 kara yolunun Beydiğin Mahallesi mevkisinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ünsağ Akbaş (53) yönetimindeki 42 VK 607 plakalı tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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