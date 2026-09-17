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Antalya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı

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Antalya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B.'nin kullandığı 34 DAE 157 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarptığı kamyonet havalandıktan sonra geldiği yöne dönerek durabilirken otomobil hurdaya döndü. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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