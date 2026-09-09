Kanseri 3 kez yendi, kendini çocuklara adadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kez kanseri yenerek kendisini kanser hastalarına adayan ve 13 yıldır bağımsız gönüllü annelik yapan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, hayırseverlerin desteğiyle kendisi veya anne-babası kanser tedavisi gören çocuklara kırtasiye desteğinde bulundu.

Çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdüren Çiçek Akçay, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım projesi gerçekleştirdi. Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan kırtasiye malzemeleri, gerek kendisi kanser tedavisi gören gerekse anne veya babası kanser tedavisi gören çocuklara ulaştırıldı. Çocuklara moral veren Akçay, "Kanser değil biz güçlüyüz çocuklarım. Kalbinizin güzelliği, Atamızın ışığı yolunuzu aydınlatsın. Siz bizim yarınlarımızsınız" sözleriyle çocuklara seslendi.

"Yüzlerinde tebessüme sebep olan tüm dostlarıma teşekkür ederim"

Projeye ilişkin açıklama yapan Çiçek Akçay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteği projesini tamamladığını belirterek, "2026-27 eğitim ve öğretim yılının başta evlatlarım olmak üzere bütün çocuklarımıza sağlıkla, başarıyla ve güvenle gelmesini diliyorum. Her yıl olduğu gibi bugün de kırtasiye desteği projemizi bitirmiş bulunuyorum. Gerek anne babası kanser tedavisi gören gerek kendisi tedavi sürecinde olan evlatlarımın yüzünde tebessüme sebep olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Akçay, açıklamasının sonunda çocuklara yönelik mesajını yineleyerek, "Kanser değil biz güçlüyüz çocuklarım. Kalbinizin güzelliği, Atamızın ışığı yolunuzu aydınlatsın. Siz bizim yarınlarımızsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı