Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 491 tabanca fişeği, 71 av tüfeği fişeği, 51 kullanımlık A4 uyuşturucu madde, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 2 kök kenevir, 450 gram kokain ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA