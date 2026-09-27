Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde motosiklet yayaya çarptı, yaya yoğun bakıma alındı

Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde motosiklet yayaya çarptı, yaya yoğun bakıma alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece 23.10'da Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki yaya geçidinde bir yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yayanın yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kaza dün gece 23.10'da Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Söze Caddesinde yaşandı. Sarı Köprü istikametinden İman Hatip lisesi istikametine seyir halindeki Osman Z.'nin kullandığı 07 BKK 452 plakalı motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan Halil K.'ye çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Halil K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.