Antalya Manavgat'ta ölüye ait ehliyetle yakalanan sürücü, 22,5 yıl hapisle aranıyordu

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik polisleri, otel servis şoföründen aldıkları ehliyetin, ölen kişiye ait olduğunu belirledi. Kaçarken yakalanan şoförün Mehmet Ünal (36) olduğu ve 'Kasten öldürme'den 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Manavgat'ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi. Trafik ekibi, şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Bu sırada araçtan inen sürücü, kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de 'Kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan arandığı da belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ünal, tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı