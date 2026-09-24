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Antalya Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hocalar Mahallesi D-400 kara yolunda Muharrem T. (69) idaresindeki 07 BRZ 175 plakalı otomobil ile Devlet A'nın (23) kullandığı 07 AGC 483 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdul Ullah Mohammadi'nin (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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